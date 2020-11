Korruption! Vietnam fliegt aus dem F1-Kalender

Das geplante Grand-Prix-Debüt in Vietnam ist Medien zufolge aus dem Formel-1-Kalender für 2021 gestrichen worden. Hintergrund ist offenbar auch ein Korruptionsskandal. Im vorläufigen Entwurf für das kommende Rennjahr seien nun 22 WM-Läufe vorgesehen, berichteten die BBC und mehrere Fachportale. Der Große Preis von Österreich ist am 4. Juli in Spielberg fix eingeplant. Die Saison soll am 21. März in Melbourne beginnen und am 5. Dezember in Abu Dhabi enden.