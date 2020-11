Dominic Thiem: „Tausend Gedanken im Kopf“

„Mein Trainer Nicolas Massu erlebte die fürchterliche Terror-Attacke in Wien quasi hautnah mit, war in der Nähe des Amoklaufs in einem Lokal essen und bis halb drei Uhr früh eingesperrt. Eine Terrorattacke, die die ganze Welt schockte. Plötzlich stand das Leben in Österreich still. Sehr, sehr traurig“, nimmt Thiem erstmals Stellung zum Terror von Wien. Tatsächlich hatte Coach Massu gleichsam live berichtet, während der Terror-Akt in vollem Gange war.