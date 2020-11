Nächste Woche wird für Corona-Lage weichenstellend

Am Samstag ist die Zahl der Neuinfektionen in Österreich im 24-Stunden-Vergleich erstmals über 8000 gestiegen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte, dass die nächste Woche weichenstellend werden wird. Auch erneuerte er seinen Appell, Kontakte drastisch zu verringern. Als besonders auffallend bezeichnete Anschober die „dramatisch hohe Zahl von 2279 positiven Testungen“ in Oberösterreich.