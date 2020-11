8421 neue Corona-Fälle und 37 weitere Todesopfer

Über 3000 Infizierte in Spitälern

In Spitäler eingeliefert werden mussten seit Freitag weitere 70 Corona-Patienten. Bei einer weiteren Covid-19-erkrankten Person nahm die Infektion einen so schweren Verlauf, dass sie auf einer Intensivstation behandelt werden muss. Somit befinden sich derzeit 3006 Personen in Spitalsbehandlung, davon 432 der Erkrankten auf Intensivstationen.