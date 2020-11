Anschlag in Wien: Deutschland warnt vor Nachahmern

Der Chef des deutschen Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sieht nach mehreren islamistischen Terroranschlägen in den vergangenen Wochen in Europa eine Gefahr durch Nachahmer. Er sagte, man müsse auch in Deutschland mit einem islamistischen Anschlag rechnen. „Die Gefährdungslage bei uns im Lande ist hoch“, sagte auch Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU). Im Kampf gegen den Terrorismus brauche es Zusammenarbeit in Europa und international.