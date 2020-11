Glaube hilft! „Vorm Spiel bete ich für das Team!“

Innviertler unter Druck

„Es war ja im Sommer durchaus auch ein Thema nach Ried zu gehen, aber ich bin in Hartberg gelandet. Und das passt gut so. Die Rieder sind aktuell unter Druck, haben sechs Spiele in Folge nicht gewonnen und nur einen Punkt geholt. Das ist für ihre Ansprüche zu wenig.“ Chabbis eigene Ansprüche sind groß. „Ich will erfolgreich sein. Mein Glaube hilft mir dabei, daran kann ich mich anhalten.“ Auch vorm Spiel: „Ich bete nie für Tore oder Assists. Ich bete fürs Team und dass sich niemand verletzt!“