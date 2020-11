Jörg Kachelmann tritt bei „Riverboat“ kürzer

Jörg Kachelmann will in der MDR-Talkshow „Riverboat“ kürzertreten. Ab Anfang nächsten Jahres werde der 62-Jährige die Sendung alle zwei Wochen moderieren, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk am Mittwoch in Leipzig mit. Wer künftig im Wechsel mit Jörg Kachelmann an der Seite von Kim Fisher in der wöchentlichen Sendung prominenten Gästen auf den Zahn fühlt, solle noch in diesem Jahr entschieden werden.