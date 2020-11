So schützt die Steiermark die Grundversorgung

Das Fort Knox der Daten

Und auch die wichtigsten Daten der steirischen Firmen sind für den Ernstfall gesichert: Strengste Zutrittskontrollen, schusssichere Türen, Überwachungssysteme, redundante Anbindung an Hochgeschwindigkeits-Netzwerke, unabhängige Energie-Versorgung - Kapsch bietet in Kapfenberg eines der sichersten Umfelder für hochsensible Daten an. In 29 Metern Tiefe befindet sich ein 2,5 Kilometer langes Stollensystem aus dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Fort Knox verwaltet Kapsch Daten von über 100 österreichischen Unternehmen, geschützt von 150 Meter hohen, massiven Fels.