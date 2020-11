Wenn der Fußball zur Nebensache wird

Terror oder Corona - Themen wie diese werden natürlich auch in der schwarz-weißen Mannschaftskabine diskutiert. „Natürlich reden wir darüber, was in der Welt gerade passiert. Ich denke, dass wir uns gerade in nicht so einfachen Zeiten wie jetzt unserer Rolle im Fußballgeschäft bewusst werden müssen. Wir sind in der Unterhaltungsbranche. Und vielleicht können wir die Menschen kurzfristig von den Problemen, die uns gerade alle umgeben, ablenken.“ Der Sturm-Trainer hat noch eine ganz wichtige Botschaft parat: „Wir sind eine multikulturelle Truppe! Das ist in Zeiten wie diesen hoffentlich ein wichtiges Signal.“