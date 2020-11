In Krisenzeit verfallen Steirer in Goldrausch

In der Krise fürchten viele Steirerinnen und Steirer um ihr Geld. Die Angst vor einem Wert-Verfall liegt in der Luft, Gold liegt im Trend. Wer kann, legt ein bisschen mehr auf die Seite als in guten Zeiten. Wie man sein Geld am besten absichert und anlegt, und wieso ein Ankauf von Gold derzeit nicht ratsam ist, erklären zwei steirische Experten.