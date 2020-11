Nach Unfall Kennzeichen in den Wald geworfen

Nachdem ein Slowene am Samstagabend nahe Omes mit seinem Pkw verunfallt war, wollte er zuerst so schnell wie möglich seine Kennzeichen loswerden - was ein Zeuge bei der Polizei meldete. Als diese eintraf wurde aufgrund auffälligen Verhaltens ein Drogentest durchgeführt, der Kokain und THC im System des 44-Jährigen ergab.