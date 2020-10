Martin Grubinger: „Nichts bleibt so, wie es war“

Ich habe in dieser Kolumne schon ein paarmal über die Situation der Künstler geschrieben. Über das Problem der oftmals fehlenden Relevanz verpasster Chancen, unsere wirtschaftliche Situation auf eine breitere Basis zu stellen, die Notwendigkeit, mit einer geeinten Stimme die Interessen aller in dieser Branche, die zu einem der größten Wirtschaftszweige in diesem Land gehört, zu vertreten. Dazu eventuell in einigen Wochen nochmals ein paar Worte mehr dazu. Für heute soll hier kein weiteres Wort der Klage über den Berufsstand der Künstler fallen. Wir, die wir von unserer Arbeit leben müssen, sitzen alle in einem Boot.