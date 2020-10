Vorfall im Stephansdom „nicht besorgniserregend“

Nachdem am Donnerstag Jugendliche in einer katholischen Kirche in Wien-Favoriten randaliert und „Allahu akbar“ gerufen hatten, ist es am Samstag im Stephansdom zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Gegen 8 Uhr rief dort ein 25-Jähriger islamische Parolen, berichtete die Polizei. Laut Dompfarrer Toni Faber war dieser Vorfall aber „nicht besorgniserregend“.