Das sagen Landeshauptleute zum zweiten Lockdown

Platter: „Harte Maßnahmen sind wichtig“

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bezeichnete die „harten Maßnahmen“ als „wichtig“. „Wenn man sich die Entwicklung in unseren Spitälern und Intensivstationen ansieht, dann ist dieser Schritt absolut notwendig und findet auch meine Unterstützung.“ Trotz wirtschaftlicher Sorgen für viele Menschen, „wäre nicht zu verantworten gewesen, tatenlos zuzusehen, wie unser Gesundheitssystem Tag für Tag näher an seine Kapazitätsgrenzen gelangt und dadurch in Kauf zu nehmen, dass Ärzte irgendwann in die Situation geraten, entscheiden zu müssen, wer noch behandelt wird und wer nicht“.