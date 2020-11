Ein Ort der Trauer, wie aus der Zeit gefallen

Ein Häferl namens „Franz“

Name, Geburtsjahr, Todestag: So viel zumindest ist, wenn auch nicht in allen Fällen, von den toten Kriegern bekannt. Einige wenige Fototafeln holen diese Menschen ein wenig mehr aus der Vergessenheit. Über Franz Kneidinger, geboren am 26.10. 1918 und verstorben im 35. Lebensjahr, steht ein Häferl mit dem Namen „Franz“. Es sind solche Details, Marterl, Hinterglasbilder, verwachsene Bildstöcke und Kreuze, die diesen vom Schwarzen Kreuz betreuten Waldfriedhof so „heimelig“ machen.