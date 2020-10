Russe Rublew 1. Finalist in der Wiener Stadthalle!

Andrej Rublew ist der erste Finalist des mit 1,551 Millionen Euro dotierten Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle! Der als Nummer 5 gesetzte Russe, der im Viertelfinale Titelverteidiger Dominic Thiem ausgeschaltet hatte, profitierte am Samstag beim Stand von 6:4, 4:1 von der Aufgabe von Kevin Anderson. Der Südafrikaner hatte sich am rechten Oberschenkel behandeln lassen.