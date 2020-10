Alles hängt vom Personal ab

Trotz der akuten Entwicklung rechnet er nicht damit, dass die Zahl der Intensivbetten in der Landeshauptstadt knapp werden könnte, berichtet der ORF. „Die wirklichen Limits in diesem Bereich setzt irgendwann das Intensivteam“, betont Hörmann. Denn Therapie und Betreuung in diesem Bereich seien hoch spezialisiert: „Daher kann man das auch nicht in einem Schnellsiedekurs in 14 Tagen erlernen.“ Ein größerer Personalausfall könnte also tatsächlich gravierende Folgen haben. Bisher sei es in St. Pölten jedoch noch zu keiner Ansteckung von Ärzten oder Pflegekräften durch Patienten gekommen, so der Primararzt.