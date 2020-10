Eine Fitnessuhr ist jetzt die beste Investition

Vor allem aktive Menschen und Sportler hat der Lockdown im März stark getroffen. Mussten doch die gewohnten sportlichen Aktivitäten in die eigenen 4 Wände verlegt werden, was gar nicht so einfach war. Zwar waren das nicht die einzigen Sorgen, die damals relevant waren, doch der Ausfall der Sportbranche war schon deutlich zu spüren. Sollte es erneut zu einem Lockdown in Österreich kommen, sollte man das Training nach draußen verlegen. Radfahren und Laufen sind dafür bestens geeignet. Das kann man nämlich auch im Spätherbst noch wunderbar draußen machen.