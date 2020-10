Personal im Corona-Dienst muss weiter durchhalten

Damit die künftig mehr Platz für Sicherheitsabstände haben, übersiedeln sie in der ersten Novemberwoche vom Gestaltungsbeiratsraum in der Schwarzstraße in die TriBühne Lehen. Dort werden insgesamt 48 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Dann soll auch zusätzliches Personal eingestellt werden. Bisher haben sich auf die Ausschreibung der Stadt 150 potenzielle Bewerber gemeldet.