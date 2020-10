Russlands Außenminister Lawrow in Quarantäne

Über 1,5 Millionen Infizierte in Russland

Russland hat mit insgesamt 1,547.774 registrierten Infektionen und 26.589 Todesfällen die vierthöchsten Corona-Fallzahlen weltweit. Am Dienstag verschärfte die Regierung in Moskau die Maßnahmen, unter anderem gilt nun eine Maskenpflicht in vielen öffentlichen Räumen.