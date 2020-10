Einbrecher nutzten gestohlenes Auto als Rammbock

Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager mitteilte, kam es zu dem Blitz-Einbruch um 3.17 Uhr. Mit dem Heck voran waren die unbekannten Täter mit einem in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Baden gestohlenen Wagen in die Tür des Notausgangs der Filiale einer Elektronikmarkt-Handelskette gekracht. Von dort gelangten sie in den Verkaufsraum, zerschlugen Vitrinen und rafften Beute an sich. Nur fünf Minuten später waren die Einbrecher wieder verschwunden, so der Sprecher.