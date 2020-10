Hartberg: Keine Spur mehr von der Leichtigkeit

Die Leichtigkeit des Seins - jene, mit der die Hartberger in den letzten Saisonen durch die Bundesliga und bis in den Europacup steil nach oben gerast waren - sie ist nicht mehr da. Der Blick auf die Tabelle lässt nach nur fünf gespielten Runden zwar noch keine Alarmglocken läuten, langsam aber sicher wird die Lage am untersten Ende der Liga für das Überraschungsteam, das nun keines mehr ist, sichtlich unentspannter. Und wohl immer mehr zur mentalen Angelegenheit. Von Überzeugung und Selbstvertrauen ist derzeit kaum etwas zu sehen. Deutlich erkennbar bei den klaren Torchancen wie jener des Rajko Rep am Tivoli, der allein am Weg zum Tor den letzten Punch, unbedingt den Treffer machen zu wollen, vermissen ließ.