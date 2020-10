Das Match um „Schützis“ Nachfolge hat begonnen

Am höchsten gehandelt wird derzeit Landesrat Christopher Drexler, intelligent, rhetorisch brillant, vom „Chef“ in der Burg geschätzt. Doch er hat ein Manko: Bei seinen Bekannt- und Beliebtheitswerten gibt es, so zeigen auch Umfragen, noch einiges an Luft nach oben. ÖVP-intern befürchtet man daher in einigen Regierungs- und Parteibüros, dass eine Entscheidung für den Kultur- und Sportlandesrat der Partei Verluste bescheren könnte.