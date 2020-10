Kleine Parade: Land zeigt trotz Corona Flagge

„LH“ würdigt Leistung der Einsatzorganisationen

Schützenhöfer sagte in seiner Rede: „Auch wenn wir heute keine Flaggenparade in gewohntem Rahmen erleben, so bin ich doch sehr dankbar, dass diese Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. Gerade unsere Einsatzorganisationen sind seit vielen Monaten unter besonders schwierigen Bedingungen im Einsatz. Jeden Tag gehen Sie aufs Neue an Ihre Arbeit und sind für die Menschen da.“