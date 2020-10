Corona-Maßnahmen: Nichts mehr im Griff

Maßnahmen müssen wirken

Die skurrilen Folgen sind selbst dem verständnisvollsten Wähler nur schwer erklärbar: So darf die Wiener Austria heute noch vor 3000 Zusehern ohne Maske, dafür mit Bier in der Hand, spielen. Wolfsberg tritt am Sonntag gegen Rapid vor maximal 1500 Gästen an, die sich maskieren und auf Getränke verzichten müssen. So sei das eben mit Stichtagen, versucht sich Rudolf Anschober in einer Erklärung. Außerdem sei es bei den Maßnahmen nicht wichtig, „wann sie publiziert werden“, sondern nur dass sie wirken.