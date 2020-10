Nur noch 1500 Zuschauer bei Fußballspielen

Die konkrete Verordnung: Ab Freitag dürften professionellen Sportveranstaltungen, also vor allem Fußball-Bundesliga-Spielen, im Freien nur noch maximal 1500 Zuschauer beiwohnen. Für die Europacup-Heimspiele der österreichischen Klubs in dieser Woche sind noch 3000 Zuschauer erlaubt. Bei Indoor-Veranstaltungen, beispielsweise Eishockey-Spielen oder bei den nächste Woche startenden Erste-Bank-Open in Wien, sind nur noch 1000 Zuseher erlaubt. Hinzu kommt eine generelle und permanente Maskenpflicht während der gesamten Dauer der Veranstaltung. Und: Im Stadion dürfen keine Speisen und Getränke mehr verkauft werden.