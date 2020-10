Erste Hilfe am Telefon für den seelischen Notfall

Weg zu Therapieplatz ist oft lange

Der Weg zu einem Therapieplatz ist oft lange. „Menschen in einer Krise finden sich in der psychosozialen Landschaft schwer zurecht. Die neue Hotline soll ihnen dabei helfen, den richtigen Helfer zu finden.“ Projektleiter und Psychiater Christian Haring bringt eine zentrale Aufgabe des neuen psychosozialen Krisendienstes auf den Punkt. Er ist eine Fortführung und Erweiterung der Corona-Sorgenhotline. Diese habe gezeigt, dass es noch Bedarf an Unterstützung gibt, weiß Karl-Heinz Alber vom Verein Psychosozialer Pflegedienst Tirol.