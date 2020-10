Was im Herbst „tierisch“ wichtig ist

Was uns Menschen häufig eine Gänsehaut verursacht, ist für Kleintiere wie Meerschweinchen oder Kaninchen eine wahre Freude: der Aufenthalt an der frischen Luft auch in den kälteren Monaten des Jahres. Die Tiere genießen es, nach Herzenslust draußen herumzutollen. Wichtig ist ein Rückzugspunkt, der trocken und windgeschützt ist. Dies kann ein Nagerhaus oder eine selbst gebaute Schutzhütte sein. Dieser Bereich sollte ausreichend mit Stroh(-matten) oder auch Hanfmatten ausgelegt sein, denn das isoliert - auch wenn es sehr kalt ist.