Nach Reisewarnung bangen Hoteliers um Wintersaison

„Wir rekrutieren 40 Prozent unserer Mitarbeiter aus dem Ausland. Die Organisation wird jetzt schwieriger“, seufzt Franz Oberlader von der Ski und Snowboardschule Zell am See. „Auch aus Deutschland haben wir immer wieder welche.“ Gäste aus dem Nachbarland seien immerhin die bedeutendste Zielgruppe für den Wintertourismus im Bundesland, so der Unternehmer.