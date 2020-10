Betrachtungen aus dem Labyrinth des Wahnsinns

Zwischen Zufriedenheit mit sich und seinem wohlüberlegt errichteten Bau, steigert er sich in einen paranoiden Wahnsinn hinein, spuckt und schreit Kafkas Text in das Publikum und proklamiert so, mehr als realistisch, seine Angst vor dem Fremden, welches ihn in seiner Heimat angreifen und den von ihm gehorteten blutigen Fleischvorrat rauben will. Manifestiert wird diese Neurose durch ein Zischen, welches er zu vernehmen glaubt und das doch nur von einem Tier stammen kann, das in seiner Nähe gräbt. Die Gültigkeit dieser zeitlosen Parabel gestaltet sich mit dem Satz: „Aus dem Innern des Baus heraus jemandem außerhalb zu vertrauen, ich glaube, das ist unmöglich.“