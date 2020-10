„Du bist nichts wert“ hat ihn immer verfolgt. . .

Ob es wirklich genau so war? Wir wissen es natürlich nicht, für die Eltern gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung - aber so hat es sich im Gedächtnis des Pensionisten eingebrannt, der heute noch, so viele Jahrzehnte später, mit den Tränen kämpft, als er uns seine Geschichte erzählt. Der Satz ist in seinem Kopf oft aufgeflammt, bei jedem Rückschlag, jeder Verletzung, jedes Mal, wenn ihm Schreckliches passierte.