Schokoriegel-Tester für die Forschung

Ursprünglich hätte die Verkostung im Labor der Fachhochschule stattfinden sollen, coronabedingt improvisierten aber die beiden Sensorikerinnen Roswitha Enzelberger und Kathrin Heim. So entstand die Idee für einen Schoko-Drive-in. Morgen, Freitag, und am Samstag werden von 7.30 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz vor dem neuen Campusgebäude in Wieselburg die Probier-Sackerln mit zehn verschiedenen Riegeln unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen verteilt.