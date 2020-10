Gastronom: „Zweiten Lockdown packen wir nicht“

Popper: „Kontakte reduzieren, Hygiene erhöhen“

Was einen zweiten Lockdown betrifft, will auch Simulationsforscher Niki Popper „nicht in die Glaskugel schauen“. Seine Devise lautet daher jetzt, schrittweise zu denken: „Je mehr wir jetzt unsere Kontakte wieder reduzieren und die Hygiene erhöhen, desto langsamer breitet sich das Virus auch aus. Das ist eine einfache Multiplikation.“