Tierquäler geht in Lauterach um: Katze verendet

Wie sich herausstellen sollte, wurde bei der Untersuchung des Blutes ein Wirkstoff nachgewiesen, der auch in Rattengift verwendet wird. Zudem ist es nicht der erste Fall von Vergiftungserscheinungen bei Haustieren in der Umgebung. Bereits im August hatten sich in Lauterach drei Katzenbesitzer gemeldet, nachdem ihre Vierbeiner Vergiftungserscheinungen gezeigt hatten.