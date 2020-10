Artenschutz: Vernichtendes Zeugnis für Österreich

Die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht in diesem Zeugnis einen klaren Handlungsauftrag. Und die ersten Weichen dafür sind bereits gestellt. So wird im kommenden Jahr ein eigener Fonds eingerichtet und zunächst mit fünf Millionen Euro gefüllt. Damit sollen Projekte unterstützt werden, die unsere Natur und Lebensgrundlagen schützen. „Artenvielfalt sichert uns gesunde Lebensmittel sowie saubere Luft und schützt uns vor Naturgefahren“, so Gewessler.