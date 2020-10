Begrenzte Sitzungszeit & Alkoholverbot im Landtag

Alle Parteien sind sich einig

VP-Landtags-Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann, die selbst der Runde angehörte, hat sich bereits am Sonntag im „Krone“-Telefonat entschuldigt. Doch damit nicht genug: Nach einer Sitzung des Obleuterates haben sich alle Parteien darauf geeinigt, dass es ab sofort ein Alkoholverbot in der Landtagskantine gibt. Zudem erlegten sich die Mandatare eine Sperrstunde auf: Keine Sitzung darf in Zukunft länger als bis 22 Uhr dauern. Sollte die Tagesordnung bis dahin noch nicht abgearbeitet sein, werden zusätzliche Sitzungstage anberaumt.