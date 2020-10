Kittsee: Betrugsmasche mit „entlaufenem“ Hund

Die burgenländische Polizei hat am Dienstag vor ungewöhnlichen Betrugsversuchen mit einem vermeintlich entlaufenen Hund gewarnt. In einem Einkaufszentrum in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) sprachen laut Polizei zwei Frauen eine Burgenländerin an, ob sie sich um den Hund, den die beiden gefunden hätten, kümmern könne. Die Frau habe das Tier daraufhin mit zu sich genommen. Tage später sei dann eine der beiden Frauen vor ihrem Wohnhaus gestanden und habe um Bargeld gebeten.