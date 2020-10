Chris Norman: Smokie-Legende feiert 70. Geburtstag

Hitparadenstürmer

Als Frontmann der Band Smokie prägte Norman mit seiner markanten, etwas reibeisenartigen Stimme in den 70er Jahren den Sound im Radio. Besonders populär waren die Briten in Deutschland. Mit Songs wie „Living Next Door To Alice“, „Lay Back In The Arms Of Someone“ und „Mexican Girl“ standen Smokie an der Spitze der Hitparade und traten regelmäßig in beliebten TV-Shows wie „Musikladen“ und „Disco“ auf.