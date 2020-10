„Postkartenmotive“in Osttirol weiter schützen

Walter Hauser, Leiter der Abteilung des Bundesdenkmalamtes für Tirol: „Die historische Kulturlandschaft zeigt sich sowohl in den bäuerlichen Objekten als auch in den einzigartigen Ortskernen. Daneben bestimmen Denkmale in den alpinen und hochalpinen Regionen die Landschaften.“ Im Sinne des Ensembleschutzes im Stadt- und Ortsbildschutzgesetz sollen die „Postkartenmotive“ des Landes immerhin auch für die Zukunft erhalten bleiben.