Bahnhof gibt Villachern seit 20 Jahren Hoffnung

Ein Unfall, psychische Probleme, Arbeitsverlust, Scheidung, Suchtprobleme - die Ursachen, warum Menschen plötzlich Unterstützung brauchen, sind vielfältig. Die Westbahnhoffnung in den Räumlichkeiten des denkmalgeschützten Westbahnhofes in Villach bietet Hilfe an, wenn das Leben aus den Fugen geraten ist.