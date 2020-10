Schweine hatten wegen Dreck kein Tageslicht mehr

„Ich schäme mich aufrichtig dafür, dass es so weit gekommen ist“, erklärte ein Landwirt am Montag in Graz vor Gericht sichtlich betroffen. Acht Schweine in seinem Mastbetrieb mussten im Sommer getötet werden, nachdem sie im völlig verdreckten Stall ihr Dasein gefristet hatten. Der 57-Jährige wurde zu einer Geld- und Bewährungsstrafe verurteilt.