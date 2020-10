Geschwächte Immunsysteme eines Staates

So sind beispielsweise vor dem Wochenende Handyprotokolle von möglichen Absprachen der gescheiterten türkis-blauen Regierung über Postenbesetzungen in den ORF-Chefetagen an die Öffentlichkeit geraten. Turbulenzen hat das keine ausgelöst. Vielleicht weil sich viele sagen, dass das immer schon so war, oder weil alle im Bann des Virus stehen.