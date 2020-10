Neue Heimat für 200 Kinder: Schule als Wohlfühlort

1970 wurde die Volksschule in Gössendorf (Bezirk Graz-Umgebung) gebaut, in der ständig wachsenden Gemeinde (aktuell 4200 Einwohner) platzte sie in den letzten Jahren aber aus allen Nähten. Jetzt wurde der Um- und Neubau (Kosten: 7,2 Millionen Euro) abgeschlossen, am Sonntag die Eröffnung gefeiert.