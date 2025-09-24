Ein Tennis-Fest der etwas anderen Art

„Eine super Show“

Sechs Superstars rittern am 17. Oktober am Center Court in der Wiener Stadthalle in einem packenden Format um die Siegertrophäe: Ein Spiel dauert nicht länger als 20 Minuten, gespielt wird in zwei Dreiergruppen – diese werden via Publikums-Voting von den Fans mitbestimmt. Danach warten Spiele im „Best-of-Three“-Format, für einen Satzgewinn sind fünf Punkte nötig. Die Gruppensieger duellieren sich im Finale um die Nachfolge der bisherigen Sieger - alles prominente Namen: Der aktuelle Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz gewann 2021, Karen Chatschanow 2022, Sascha Zverev triumphierte sowohl 2023 als auch im Vorjahr, in der ausverkauften Stadthalle. „Es ist für alle Beteiligten eine super Show, die Stimmung ist toll, es macht viel Spaß“, schwärmte der Deutsche.