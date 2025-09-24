Er könnte Lewandowski beim FC Barcelona folgen

Vertrag läuft aus

Das scheint den Barca-Bossen zu gefallen. Sie wollen Vlahovic laut „TuttoJuve“ weiter beobachten – und inzwischen überprüfen, ob (wohl nächsten Sommer) ein Transfer möglich wäre. Hintergrund: Der Vertrag von einem gewissen Robert Lewandowski läuft ebendann aus. Der galt zwar Jahr(zehnt)elang als fleischgewordener Torriecher und traf auch heuer schon für den katalonischen Kultklub zweimal, wird aber auch nicht jünger. Inzwischen 37 Jahre alt, wird Lewandowski von Barca-Coach Hansi Flick auch immer wieder auf die Bank gesetzt. Dass der Vertrag mit dem Polen noch einmal verlängert wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich.