Er könnte Lewandowski beim FC Barcelona folgen

Barca könnte schon bald einen „neuen Lewandowski“ gefunden haben. Der könnte medialen Spekulationen zufolge von Juventus Turin kommen. Und Dusan Vlahovic heißen.
„TuttoJuve“ nennt sich das Portal, das das Gerücht in die Welt setzte. Die Website will in Erfahrung gebracht haben, dass der FC Barcelona Gefallen an Juve-Stürmer Vlahovic gefunden hat. Dessen Leistungen freilich auch schwer zu übersehen sind. In den ersten fünf Pflichtspielen der Saison ließ es der Serbe gleich viermal krachen und steuerte eine Vorarbeit bei. Unter anderem traf er beim verrückten 4:4 für Juve gegen Borussia Dortmund in der Champions League doppelt. Ein Tor legte er auch noch auf.
Vertrag läuft aus
Das scheint den Barca-Bossen zu gefallen. Sie wollen Vlahovic laut „TuttoJuve“ weiter beobachten – und inzwischen überprüfen, ob (wohl nächsten Sommer) ein Transfer möglich wäre. Hintergrund: Der Vertrag von einem gewissen Robert Lewandowski läuft ebendann aus. Der galt zwar Jahr(zehnt)elang als fleischgewordener Torriecher und traf auch heuer schon für den katalonischen Kultklub zweimal, wird aber auch nicht jünger. Inzwischen 37 Jahre alt, wird Lewandowski von Barca-Coach Hansi Flick auch immer wieder auf die Bank gesetzt. Dass der Vertrag mit dem Polen noch einmal verlängert wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich.
Ob Barca aber die nötigen Milliönchen für Vlahovic lockermachen kann – im Vorjahr etwa ließ Juventus Milan mit einem 25-Millionen-Angebot abblitzen -, darf auch ernsthaft infragegestellt werden. Die „Blaugrana“ sind bis über beide Ohren verschuldet und bekommen laufend Probleme mit der „Financial Fairplay“-Regelung.
Torres trifft auch
Ganz abgesehen davon hat das Flick-Team mit Ferran Torres auch noch einen gerade einmal 25-jährigen Mann in den Reihen, der auch weiß, wo das Tor steht: Vier Tore in fünf Saisonspielen kommen nicht von ungefähr.
