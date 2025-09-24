Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Juves Torgarant

Er könnte Lewandowski beim FC Barcelona folgen

La Liga
24.09.2025 15:16
Dusan Vlahovic (li.) trifft derzeit bei Juventus nach Belieben – und bald, statt Robert ...
Dusan Vlahovic (li.) trifft derzeit bei Juventus nach Belieben – und bald, statt Robert Lewandowski, beim FC Barcelona?(Bild: AP)

Barca könnte schon bald einen „neuen Lewandowski“ gefunden haben. Der könnte medialen Spekulationen zufolge von Juventus Turin kommen. Und Dusan Vlahovic heißen.

0 Kommentare

„TuttoJuve“ nennt sich das Portal, das das Gerücht in die Welt setzte. Die Website will in Erfahrung gebracht haben, dass der FC Barcelona Gefallen an Juve-Stürmer Vlahovic gefunden hat. Dessen Leistungen freilich auch schwer zu übersehen sind. In den ersten fünf Pflichtspielen der Saison ließ es der Serbe gleich viermal krachen und steuerte eine Vorarbeit bei. Unter anderem traf er beim verrückten 4:4 für Juve gegen Borussia Dortmund in der Champions League doppelt. Ein Tor legte er auch noch auf.

(Bild: AFP/APA/Marco BERTORELLO)

Vertrag läuft aus
Das scheint den Barca-Bossen zu gefallen. Sie wollen Vlahovic laut „TuttoJuve“ weiter beobachten – und inzwischen überprüfen, ob (wohl nächsten Sommer) ein Transfer möglich wäre. Hintergrund: Der Vertrag von einem gewissen Robert Lewandowski läuft ebendann aus. Der galt zwar Jahr(zehnt)elang als fleischgewordener Torriecher und traf auch heuer schon für den katalonischen Kultklub zweimal, wird aber auch nicht jünger. Inzwischen 37 Jahre alt, wird Lewandowski von Barca-Coach Hansi Flick auch immer wieder auf die Bank gesetzt. Dass der Vertrag mit dem Polen noch einmal verlängert wird, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Ob Barca aber die nötigen Milliönchen für Vlahovic lockermachen kann – im Vorjahr etwa ließ Juventus Milan mit einem 25-Millionen-Angebot abblitzen -, darf auch ernsthaft infragegestellt werden. Die „Blaugrana“ sind bis über beide Ohren verschuldet und bekommen laufend Probleme mit der „Financial Fairplay“-Regelung.

Torres trifft auch
Ganz abgesehen davon hat das Flick-Team mit Ferran Torres auch noch einen gerade einmal 25-jährigen Mann in den Reihen, der auch weiß, wo das Tor steht: Vier Tore in fünf Saisonspielen kommen nicht von ungefähr.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
231.609 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
191.572 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
173.409 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1820 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1646 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr La Liga
Auszüge aus Biografie
Carlo Ancelotti rechnet mit dem FC Bayern ab
„Erde eine Karotte“
Skurrile Postings! Boniface zum Rapport gerufen
Muskelfaserriss
Nächste Verletzung im Kader des FC Bayern München
Schon am Freitag
Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten
Gab kein Halten mehr
Befreiungsschlag! Ex-Austrianer schüttelt Frust ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf