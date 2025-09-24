Vorteilswelt
Bei Date erwischt

„Outer Banks“-Beauty küsst diesen Hottie-Prinzen

Royals
24.09.2025 16:00
„Outer Banks“-Schönheit Madelyn Cline ist frisch verliebt – in niemand Geringeren als Prinz ...
„Outer Banks“-Schönheit Madelyn Cline ist frisch verliebt – in niemand Geringeren als Prinz Konstantinos-Alexios von Griechenland!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Monica Schipper)

Wenn das mal kein neues Traumpaar ist! Madelyn Cline wurde jetzt beim Tête-à-Tête mit einem wahren Hottie-Royal erwischt: Prinz Konstantinos-Alexios von Griechenland und Dänemark.

0 Kommentare

Ein frisch verliebtes Bar, das in einer hippen Bar im New Yorker East-Village heiße Küsse austauscht, sorgte dieser Tage für jede Menge Aufregung. Denn bei den beiden Turteltäubchen handelt es sich um keine Unbekannten.

Lässiger Look beim heißen Date
Im Gegenteil! Es waren „Outer Banks“-Star Madelyn Cline und Prinz Konstantinos-Alexios von Griechenland, die sich beim Austauschen von Zärtlichkeiten nicht darum kümmerten, wer ihnen zuschaute. 

Prinz Konstantinos-Alexios (links außen) mit seinen Eltern Kronprinz Pavlos und Kronprinzessin ...
Prinz Konstantinos-Alexios (links außen) mit seinen Eltern Kronprinz Pavlos und Kronprinzessin Marie-Chantal sowie seinem Bruder Prinz Odysseas-Kimon(Bild: ALLER Media / dana press / picturedesk.com)

Die Bilder des neuen, hotten Traumpaares, das Hollywood und ehemaligen europäischen Hochadel verbindet, wurden dem Gossip-Blog „Deux Mois“ zugespielt, der diese auch auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte.

Auf den Aufnahmen ist nicht nur zu sehen, dass die beiden offenbar nicht voneinander lassen können. Sie zeigen auch, dass sowohl Cline als auch ihr Prinz es bei ihrem romantischen Date ganz leger hielten. Denn beide trugen lässige T-Shirts und Jeans.

Händchen haltend in New York
Dem Klatsch-Portal wurde zudem ein Video zugespielt, das den 26-jährigen Sohn des griechischen Kronprinz Pavlos und die Serien-Schönheit zu einem anderen Zeitpunkt Händchen haltend beim Bummel durch New York zeigt.

Doch auch, wenn diese Aufnahmen eine eindeutige Sprache sprechen: Zu ihrer Liebe haben sich die beiden allerdings noch nicht geäußert. 

Neue Staffel im nächsten Jahr
Madelyn Cline startete 2020 mit dem Netflix-Hit „Outer Banks“ durch, im nächsten Jahr soll die fünfte Staffel der Erfolgsserie anlaufen. Mit ihrem Co-Star Chase Stokes war die 27-Jährige von 2020 bis 2021 liiert. Danach datete sie unter anderem auch Comedian und Kim-Kardashian-Ex Pete Davidson.

Lesen Sie auch:
Prinzessin Chrisy, die Ehefrau von Prinz Nikolaos von Griechenland, verzauberte auf der Hochzeit ...
Glamour in Athen
Prinzessin Chrysi verzaubert bei Traumhochzeit
21.09.2025

Prinz Konstantinos-Alexios wurde zuletzt mit Model Brooks Nader sowie mit Cara Delevingnges Schwester Poppy in Verbindung gebracht. Er arbeitet als Maler und Bildhauer sowie als Model, etwa für Dior. Die Monarchie in Griechenland war im Jahr 1974 per Volksabstimmung abgeschafft worden.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
