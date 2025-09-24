Über 100 Roma-Fans in Nizza festgenommen

Die französische Polizei hat am Dienstagabend in der Innenstadt von Nizza insgesamt 102 als AS-Roma-Fans identifizierte Personen festgenommen, um eine drohende Massenschlägerei im Vorfeld des Fußball-Europa-League-Spiels zwischen OGC Nizza und dem italienischen Klub zu verhindern.
Wie die Präfektur der Alpes-Maritimes mitteilte, griffen Einsatzkräfte ein, als sich die Personen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung formierten. Die Ruhe sei rasch wiederhergestellt worden.
Das für Mittwoch angesetzte Gruppenspiel wurde von den Behörden als Hochrisikobegegnung eingestuft. 400 Einsatzkräfte der Polizei sind zur Absicherung abgestellt – sowohl im Stadion als auch im Stadtgebiet sowie entlang der Anreiserouten von der französisch-italienischen Grenze. Das Sicherheitskonzept wurde in enger Abstimmung mit der Stadt Nizza, den beteiligten Vereinen und der UEFA vorbereitet.
