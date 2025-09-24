Über 100 Roma-Fans in Nizza festgenommen

Das für Mittwoch angesetzte Gruppenspiel wurde von den Behörden als Hochrisikobegegnung eingestuft. 400 Einsatzkräfte der Polizei sind zur Absicherung abgestellt – sowohl im Stadion als auch im Stadtgebiet sowie entlang der Anreiserouten von der französisch-italienischen Grenze. Das Sicherheitskonzept wurde in enger Abstimmung mit der Stadt Nizza, den beteiligten Vereinen und der UEFA vorbereitet.