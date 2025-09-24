Vorteilswelt
Oma-Sender!

Meghan kriegt freches Job-Angebot aus England

Royals
24.09.2025 15:31
Ihre Netflix-Show „With Love, Meghan“ hat ihr jetzt ein Job-Angebot aus ihre kurzen royalen ...
Ihre Netflix-Show „With Love, Meghan“ hat ihr jetzt ein Job-Angebot aus ihre kurzen royalen Heimat Großbritannien eingebracht. Doch ist es verlockend genug, mit der Familie zurückzukehren?(Bild: Netflix)

Überraschung aus England! Meghans Netflix-Show „With Love, Meghan“ war kein Mega-Hit – trotzdem flattert der Herzogin von Sussex nun ein überraschendes Job-Angebot aus ihrer alten Heimat ins Haus.

In der dritten Episode der neuen Staffel von „With Love, Meghan“ plaudert die Herzogin locker mit Mode-Star Tan France. Dabei rutscht ihr ein überraschendes Geständnis heraus: Am meisten vermisse sie an Großbritannien nicht etwa Fish & Chips, das Wetter oder die Royals – sondern einen Radiosender!

„Ehrlich gesagt vermisse ich an Großbritannien am meisten die Radiosender, Magic“, verrät Meghan. Als Tan France nachhakt, ob sie wirklich das Magic FM meint, nickt sie lachend. Der Brite kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Magic FM? Wow. Tut mir leid, dass ich das so öffentlich sage, aber das ist doch ein Sender für Omas.“

„Angebot liegt auf dem Tisch!“
Und genau dieser „Oma-Sender“, der Hits aus den 1980ern spielt, hat jetzt reagiert – und Meghan prompt ein Angebot gemacht! Programmdirektor Paul Sylvester erklärte auf der Branchenkonferenz „Tuning In“: „Das Angebot steht: Wenn die Herzogin eine Show moderieren möchte, ist sie herzlich willkommen.“

Wie der „Guardian“ berichtet, verriet Sylvester außerdem: „Wir haben bereits mit dem Team der Sussexes gesprochen. Wenn die Herzogin Lust hat, ihrem Lebenslauf Radiomoderatorin hinzuzufügen, liegt ein Angebot auf dem Tisch.“

Meghan wäre in bester Gesellschaft: Bei Magic FM moderieren längst auch Stars wie Ronan Keating oder Nicole Appleton. 

Kommt jetzt also das Comeback in UK – zumindest auf den Radiowellen? Fans feiern die Idee schon jetzt: „Meghan on Magic – das passt perfekt!“

Pamela Fidler-Stolz
