Meghan kriegt freches Job-Angebot aus England

Überraschung aus England! Meghans Netflix-Show „With Love, Meghan“ war kein Mega-Hit – trotzdem flattert der Herzogin von Sussex nun ein überraschendes Job-Angebot aus ihrer alten Heimat ins Haus.
In der dritten Episode der neuen Staffel von „With Love, Meghan“ plaudert die Herzogin locker mit Mode-Star Tan France. Dabei rutscht ihr ein überraschendes Geständnis heraus: Am meisten vermisse sie an Großbritannien nicht etwa Fish & Chips, das Wetter oder die Royals – sondern einen Radiosender!
„Ehrlich gesagt vermisse ich an Großbritannien am meisten die Radiosender, Magic“, verrät Meghan. Als Tan France nachhakt, ob sie wirklich das Magic FM meint, nickt sie lachend. Der Brite kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Magic FM? Wow. Tut mir leid, dass ich das so öffentlich sage, aber das ist doch ein Sender für Omas.“
„Angebot liegt auf dem Tisch!“
Und genau dieser „Oma-Sender“, der Hits aus den 1980ern spielt, hat jetzt reagiert – und Meghan prompt ein Angebot gemacht! Programmdirektor Paul Sylvester erklärte auf der Branchenkonferenz „Tuning In“: „Das Angebot steht: Wenn die Herzogin eine Show moderieren möchte, ist sie herzlich willkommen.“
Wie der „Guardian“ berichtet, verriet Sylvester außerdem: „Wir haben bereits mit dem Team der Sussexes gesprochen. Wenn die Herzogin Lust hat, ihrem Lebenslauf Radiomoderatorin hinzuzufügen, liegt ein Angebot auf dem Tisch.“
Meghan wäre in bester Gesellschaft: Bei Magic FM moderieren längst auch Stars wie Ronan Keating oder Nicole Appleton.
Kommt jetzt also das Comeback in UK – zumindest auf den Radiowellen? Fans feiern die Idee schon jetzt: „Meghan on Magic – das passt perfekt!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.