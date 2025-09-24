Dänemark entschädigt Grönländerinnen jetzt

Am Mittwoch ist Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen in Nuuk gelandet, um sich bei einer Zeremonie persönlich bei den Betroffenen zu entschuldigen. Ende August hatte sie sich bereits im Namen der Regierung öffentlich bei Tausenden Grönländerinnen entschuldigt. „Wir können das Geschehene nicht ändern. Aber wir können Verantwortung übernehmen. Deswegen möchte ich im Namen Dänemarks sagen: Es tut mir leid“, sagte Frederiksen. Am Montag kündigte sie einen sogenannten Versöhnungsfonds für die betroffenen Grönländerinnen und andere diskriminierte Inuit an.