„Corona-Wirrwarr ist eine Gefahr für viele Jobs“

„Testmanagement an Schulen verbessern“

Konkret fordert Walser eine deutliche Verbesserung der Teststrategie und des Corona-Managements an den Schulen. „Es darf nicht passieren, dass Schüler und Eltern tagelang auf ein Testergebnis warten müssen und zu Hause zur Untätigkeit verdammt sind“, betont Walser. Negativ getestete Schüler sollen den Unterricht besuchen können, „alles andere ist für Schüler, Eltern und nicht zuletzt auch für Arbeitgeber unzumutbar.“ Dazu bedürfe es einer eigenen Test-Infrastruktur an den Schulen. Auch beim Bürgerservice sieht Walser noch sehr viel Potenzial. Er fordert dringend, dass die Hotlines in den Bezirkshauptmannschaften personell aufgestockt werden.